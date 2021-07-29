«Приглашал мальчиков домой покормить кошку». В Нижнем Тагиле педофила приговорили к 21 году лишения свободы

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила приговорил 49-летнего местного жителя к 21 году колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков. Мужчина обвинялся по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», «Развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов через интернет». Всего правоохранителям удалось доказать 14 преступных эпизодов. Известно, что мужчина проживал на ГГМ, а работал на «Уралвагонзаводе».

Как рассказал АН «Между строк» следователь Тагилстроевского отдела СК Александр Гаммершмидт, выйти на педофила удалось сотрудникам отдела «К» МВД в 2019 году. В январе 2021 года дело было направлено в суд.

«Мужчина в социальных сетях под вымышленным именем знакомился с подростками, входил в доверие, а потом приглашал к себе. Например, одного 12-летнего мальчика он позвал покормить кошку», — пояснил следователь.

Далее мужчина вступал с мальчиками в половую связь, иногда по обоюдному согласию, но чаще с применением насилия. Также он вёл интимные переписки с подростками, просил их снять для него интимные видео, которые потом выкладывал в интернет. Один раз он пригласил домой 18-летнего парня, а когда тот уснул, раздел его, сфотографировал и выложил фото в интернет.

«Мужчина всё отрицал, не подписывал никакие документы, неоднократно менял адвоката, вёл себя конфликтно. Дважды проводилась психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым, но с отклонениями по части сексуального влечения к подросткам», — говорит Гаммершмидт.

Приговор в законную силу не вступил. Мужчина намерен обжаловать его в суде высшей инстанции.