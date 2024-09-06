«Приеду лично в Нижний Тагил и принесу ведро с подвала Пинаеву на стол». Свердловская активистка потребовала сделать ремонт в доме, где нашли труп убитой 11-летней Насти Якиной

Скандально известная свердловская общественница Наталья Крылова в своих соцсетях потребовала от мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева сделать ремонт в общежитии, где проживала убитая соседом 11-летняя Настя Якина. Активистка обращает внимание градоначальника на то, что из-за затопленного подвала полиция и поисковики долго не могли обнаружить тело ребёнка.

«Тело убитой и изнасилованной 11-летней Насти Якиной не могли найти три дня. Потому что подвал общаги затоплен фекалиями. И не надо врать, что якобы убийца сам затопил подвал. Похоже, проблема затопленных подвалов в Нижнем Тагиле назрела уже давно», — написала Крылова.

Также общественницу возмутил тот факт, что Владислав Пинаев регулярно выкладывает фото из спортзала вместо того, чтобы заниматься городскими проблемами.

«Прекрати постить фоточки со своего фитнес-клуба и бассейна. Тебе самому не стыдно сытые фоточки выкладывать? Сдай абонемент, купи на эти деньги три ведра краски и привези в эту общагу. Покрасьте подъезды», — требует общественница.

Бывший депутат городской думы Асбеста предложила жильцам общежития на улице Юности совместными усилиями добиваться ремонта здания.

«А жителям общежития с улицы Юности я предлагаю написать мне в соцсети. Мы подскажем, как написать обращение в госжилинспекцию, как подать в суд. А если это не поможет, то приеду лично в Нижний Тагил и принесу ведро с подвала Пинаеву на стол. Нижний Тагил — это гордость страны. Это второй крупный промышленный город Свердловской области. В него часто приезжает президент Путин. А тело ребёнка три дня лежало в подвале в говне, и 200 волонтёров и силовиков не могли его найти. Я вижу много публичных инструментов, как заставить местную власть тут работать», — считает активистка.

Напомним, один раз Наталья Крылова выполнила свою угрозу. В ноябре 2022 года она принесла ведро с водой из затопленного подвала одного из домов в Первоуральске в приёмную руководства местного «Водоканала». Позже суд оштрафовал активистку на 1000 рублей за хулиганство.