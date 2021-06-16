«Придумай идею сувенира — раскрой новый образ города». В Нижнем Тагиле пройдёт творческий хакатон с призовым фондом 100 000 рублей

Нижний Тагил — это уже не только про заводы, танки и грязный воздух. В этом уверены организаторы творческого хакатона — центр «Мой бизнес» — и призывают творческих людей подумать над идеей сувенирной продукции, в которой раскроется новый образ Нижнего Тагила.

Хакатон будет проходить два дня — 25 и 26 июня — на площадке центра «Мой бизнес» (Нижний Тагил, пр. Мира, 2а).

К участию в уникальном для города творческом проекте приглашаются мастера, ювелиры, художники, камнерезы, дизайнеры, рекламщики — все творческие люди, готовые взглянуть на Нижний Тагил по-новому. Как подчёркивают организаторы, это могут быть и любители, и новички, и опытные мастера. Принять участие можно очно и онлайн, в составе команды или лично.

Призовой фонд хакатона составляет 100 тысяч рублей. Он будет направлен на изготовление тестовой партии сувенирной продукции. Создатели проекта обещают и содействие в организации продаж сувенирки на мероприятиях ко Дню города уже в этом году.

Для участия в проекте, который пройдёт на площадке центра «Мой бизнес» 25 и 26 июня, необходима обязательная регистрация. Пройти её нужно по этой ссылке.

25 июня в 17 часов состоится презентация философии проекта и постановка задач участникам.

26 июня в 11 часов — мастер-класс по продвижению проектов в сфере искусства и творчества, прототипирование идей участников.

Позже будут подведены итоги и объявлен победитель.