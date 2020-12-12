Придуманную в Свердловской области вакцину от COVID-19 хотят испытать на детях

Новую вакцину от коронавируса «Урал» могут проверить на детях. Об этом рассказал основатель завода «Медсинтез» депутат Александр Петров в интервью E1.ru, добавив, что произойдёт это после тестирования на взрослых и постклинических исследований.

«Носителем вакцины является плазмида (молекула ДНК), примерно на таких же генетических плазмидах производится детский инсулин, этот носитель хорошо изучен и безопасен. Носитель генома РНК-вируса, коронавируса в данном случае, которого нет у человека, не может быть опасен для него. Мы предполагаем с большой вероятностью, что на втором этапе вакцина может быть испытана на детях», — рассказал о планах Петров.

Клинические испытания вакцины будут проходить около года. В ближайшее время специалисты проведут доклинические исследования, а к марту индустриальный партнёр «Медсинтеза» закончит строительство цеха, который будет производить вакцину.

Уральский завод «Медсинтез» начал разрабатывать вакцину от коронавируса в середине осени. Тогда же Александр Петров подробно рассказал об уникальном действии, которое оказывает вакцина, основанная на «плазмиде инсулина», на инфекцию.