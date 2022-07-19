Придуманная в Нижнем Тагиле инвестиционная платформа «ВДело» вошла в топ-100 лучших проектов России

Инвестиционная платформа «ВДело», созданная при участии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле, вошла в топ-100 финалистов федерального форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». В направлении «Предпринимательство» проект был отобран среди 1884 идей со Свердловской области. Всего на форум было заявлено 19 469 проектов по семи направлениям.

«Свердловская область активно участвует в форуме Агентства стратегических инициатив, предложив 319 действительно сильных идей. Три из них стали финалистами топ-100. Сегодня вместе с лидерами этих идей в формате “открытого разговора” презентуем их в Москве экспертам форума, а также потенциальным партнёрам и инвесторам», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Созданная в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле инвестиционная платформа «ВДело» стала одной из наиболее успешных краудлендинговых платформ России. Сегодня на площадке более 2 000 активных пользователей, а размещённые проекты вложено более 1,2 мрлд рублей частных инвестиций.

«Платформа “ВДело” не только служит альтернативным инструментом привлечения инвестиций, но и является хорошим примером цифровизации инструментов для бизнеса. Наш проект стал первой инвестплатформой Свердловской области, внесённой в реестр Банка России. На старте мы профинансировали разработку инвестплатформы и сейчас продолжаем оказывать информационную поддержку, содействуя её продвижению», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

«Мы планируем запустить акселератор программы по созданию региональных платформ долговых финансовых инструментов и формированию инвестиционных сообществ. Ещё одна важная задача: смягчить ограничения для инвесторов и устранить недостатки регулирования. В частности, мы призываем пересмотреть налогообложение инвестиций посредством подобных платформ и сделать инвестиции в российское предпринимательство более привлекательными», — говорит создатель платформы Сергей Федореев.

Презентация топ-100 проектов в формате открытого диалога состоится в Москве 19 июля и 20 июля. Десять лучших идей по итогам форума будут представлены руководству страны.

Кроме тагильской инвестиционной платформы «ВДело» от Свердловской области отобраны следующие инициативы: «Стандарты социальных услуг для человека» (автор Светлана Глазкова, направление «Открытый разговор»), «Мобильное приложение «Город без границ» для людей с инвалидностью» (автор Виолетта Журавская, направление «Национальная кадровая инициатива) и «Платформа долговых финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса» (автор Сергей Федореев, направление «Предпринимательство»).