При взрыве на заводе «Азот» в Березниках погибли три человека

Утром 6 апреля в березниковском филиале «Азот» АО «ОХК "Уралхим"» произошёл взрыв, пишет 59.ru.

По данным телеграм-канала «Администрация терминатора», взрыв произошёл из-за того, что рабочие резали ёмкость с остатками аммиака. Как сообщили в березниковской больнице, в результате погибли три человека, ещё один — в больнице с черепно-мозговой травмой.

На предприятии информацию о происшествии подтвердили. По словам пресс-секретаря «Азота», сейчас горение ликвидировано, более подробная информация будет позднее.

В МЧС подтвердили информацию о трёх погибших и одном пострадавшем в результате взрыва, пишет «Интерфакс».