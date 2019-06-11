При взрыве на танкере в Махачкалинском порту погибли двое рабочих

На танкере в Махачкалинском морском порту произошёл взрыв, по предварительным данным, есть погибшие, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что ЧП случилось в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

«По предварительным данным, обнаружены тела двоих погибших, продолжаются поиски ещё одного человека», — сказал источник.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили о двоих пострадавших и троих пропавших без вести. В пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что три человека с ожогами доставлены в Республиканскую клиническую больницу .

«Один из них в тяжёлом состоянии, у него 95% ожога тела. Кроме этих пострадавших, на танкере были ещё двое, но их не могут найти», — сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, танкер принадлежит «Волжскому пароходству».