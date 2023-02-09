При взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека

Сегодня, 9 февраля, в Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном жилом доме. В результате ЧП обрушились два подъезда, сейчас известно о четырёх погибших и одиннадцати пострадавших, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в доме № 39 на улице Линейной, предварительная причина взрыва — утечка газа. В ликвидации последствий обрушения здания задействованы 473 человека и 131 единица техники. Всего в доме прописаны 117 человек.

По словам одного из жильцов дома, за пару дней до взрыва по квартирам ходила девушка, которая представлялась сотрудницей «Межрегионгаза» и предлагала заменить газовые шланги, сообщает NGS.RU.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).