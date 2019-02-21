При столкновении  микроавтобуса и снегоуборочной техники на Челябинском тракте пострадали трое

На Челябинском тракте, недалеко от Патрушей, рейсовый микроавтобус въехал сзади в работавшую снегоуборочную технику, пишет E1.ru.

Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако позже стало известно, что в 36-ю больницу увезли трёх человек — двух пассажиров и водителя микроавтобуса. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, он получил переломы. Водитель снегоуборочной машины не пострадал.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что снегоуборочная техника в момент ДТП была в движении. При столкновении у спецтехники было повреждено оборудование, находящееся в задней части.