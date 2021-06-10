При пожаре в здании «Тагилбанка» пострадал мужчина

Днём 9 июня на телефоны оперативных служб Нижнего Тагила поступило сообщение о пожаре в здании бывшего «Тагилбанка». Прибывшие на место спасатели установили, что в одном из подсобных помещений горит хозяйственный инвентарь, сообщает «Телекон». По предварительной версии, причиной возгорания стал человеческий фактор. Одному из работающих в здании мужчин потребовалась медицинская помощь.

В тушении огня были задействованы восемь спецмашин и более 20 сотрудников МЧС. ЧП ликвидировано за семь минут.