При пожаре в подмосковном хосписе погибли девять человек

В подмосковном Красногорске произошёл пожар в пансионате-хосписе для пожилых людей «Второй дом», девять человек погибли, пишет «Интерфакс».

На момент возгорания в здании находились 37 человек, восемь из которых персонал; несколько человек смогли самостоятельно покинуть здание, внутри оставались 18 лежачих пациентов.

По данным РБК, возгорание произошло на втором этаже здания, через полчаса после сообщения о пожаре спасателям удалось локализовать огонь на площади 15 кв. метров, вскоре пожар был потушен.

Источник РИА Новости сообщает, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. По данным телеграм-канала Mash, в душевой хосписа загорелась мебель. ТАСС также сообщает, что очаг пожара находился в душевой — по предварительным данным, загорелся неисправный водонагреватель.