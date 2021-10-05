При пожаре в ковидном госпитале в Кирове погибли два человека

В Кирове два человека погибли в результате пожара в отделении инфекционной больницы, где лечатся больные с коронавирусом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.45 по московскому времени. Возгорание началось на первом этаже двухэтажного пятого корпуса для пациентов с COVID-19. По данным правительства Кировской области, в нём находились более 40 пациентов в тяжёлом состоянии или состоянии средней тяжести. Их эвакуировали в другие медучреждения города.

«Из палат на первом этаже спасли шесть человек, ещё 36 пациентов эвакуированы. К сожалению, погибли двое мужчин. Всего на месте пожара работали 58 человек и 23 единицы техники. В результате пожара в одной из палат обгорели две кровати, закоптились стены и потолок», — рассказали в МЧС.

По информации властей, причина возгорания — действия пациента, какие именно — не уточняется.