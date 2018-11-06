При пожаре в Кемеровской области погибли шестеро детей

Восемь человек, в том числе шестеро детей, погибли при пожаре в городе Юрга в Кемеровской области, со ссылкой на осведомлённого собеседника пишет «Интерфакс».

«По докладу с места пожара в частном доме без признаков жизни обнаружены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних», — рассказал источник.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Возгорание возникло в деревянном здании, жильё в котором снимали погибшие.

По информации источника РИА Новости, одна из жертв умерла в больнице. ТАСС сообщает, что ещё два человека — один взрослый и один ребёнок — находятся в больнице.

Большая часть жертв отравилась продуктами горения. Предварительной причиной возникновения огня может быть замыкание в проводке или неосторожное обращение с огнём.

В МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 04.20 (00.20 мск), примерно через час его потушили, пишет ТАСС. К месту происшествия направили криминалистов, заявили изданию в региональном подразделении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».