При пожаре в частном доме под Нижним Тагилом пострадала пенсионерка

На станции Анатольской под Нижним Тагилом утром 25 октября сгорел частный дом, в котором проживала 71-летняя пенсионерка. Как пояснили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, во время пожара женщина самостоятельно смогла покинуть охваченное огнём жильё, но получила при этом серьёзные ожоги.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неправильное устройство печи и дымохода, которыми накануне вечером пользовалась хозяйка. Открытый огонь, бушевавший на крыше здания, женщина и её сын, который живёт в соседнем доме вместе с семьёй, обнаружили только утром, около 08:00. До приезда подразделений пожарной охраны местные жители вместе с соседями самостоятельно пытались справиться с возгоранием. Уже в 08:12 пожар удалось локализовать.

Хозяйка дома с ожогами шеи, рук и ног II степени была госпитализирована. Сейчас дознаватели МЧС проводят проверку, устанавливая точную причину и все обстоятельства происшествия.