При крушении вертолёта ФСБ на Камчатке погиб уроженец Нижнего Тагила

23 сентября в крушении вертолёта ФСБ на Камчатке при выполнении служебных обязанностей трагически погиб уроженец Нижнего Тагила 24-летний Александр Шамов. Информацию АН «Между строк» подтвердили родственники погибшего.

Александр Шамов до 9-го класса учился в школе № 32 Нижнего Тагила, потом перевёлся в школу № 75/42. В прошлом году Александр окончил Челябинское высшее военное авиационное краснознамённое училище штурманов в звании лейтенанта.

23 сентября вертолёт Ка-27, принадлежавший 5-му отдельному авиационному отряду ФСБ, выполнял учебно-тренировочный полёт на Камчатке. Вечером пилоты перестали выходить на связь. В составе экипажа был и тагильчанин Александр Шамов.

1 октября исполнится 9 дней с момента гибели Александра. Дата похорон ещё неизвестна, поскольку предстоит множество экспертиз в рамках следственных мероприятий. На Камчатке сейчас находится старший брат Александра Никита Шамов. Родители ждут известий в Нижнем Тагиле.

«Сколько уйдёт времени на все следственные мероприятия, сказать сейчас сложно, но как только Сашу повезут в Нижний Тагил, мы объявим всем дату похорон через ваше СМИ», — сказали родные погибшего.

Дата похорон Александра Шамова будет заранее объявлена АН «Между строк».