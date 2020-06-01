Президент Владимир Путин поддержал проведение голосования по поправкам в Конституцию 1 июля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. «Смотрится как день, вполне подходящий», — сказал глава государства сегодня во время рабочего совещания. Его трансляцию вёл телеканал «Россия 24», пишет «Медуза». Также Путин отметил, что на проведении общероссийского голосования не нужно экономить. День 1 июля будет объявлен выходным.

Ранее Центризбриком провёл закрытое совещание с региональными комиссиями, где были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации масштабного мероприятия. Для голосования предлагается оборудовать площадки на открытом воздухе около избирательных участков, можно использовать веранды, тенты и навесы. Во избежание скопления людей необходимо проработать схему их передвижения, также нужно установить санитарные комнаты и помещения для изоляции тех, у кого обнаружат высокую температуру или иные симптомы коронавируса. При этом даже в таких местах у граждан должна иметься возможность проголосовать.

Напомним, Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 17 марта, назначив волеизъявление сначала на 22 апреля. Позже президент объявил о переносе голосования на неопределённый срок из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.