Президент «Урала» выступил против финиша марафона «Европа-Азия» на стадионе «Екатеринбург Арена»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступил против предложения организаторов марафона «Европа-Азия» устроить финиш в чаше «Екатеринбург Арены», пишет E1.ru. Если предложение будет одобрено, то спортсмены будут забегать в арку, которую установят там, где обычно находятся футбольные ворота.

«Я, конечно, против финиша марафона в чаше стадиона! У нас через месяц в Екатеринбург приезжает играть молодёжная сборная, а мы рискуем испортить газон! Мало, что ли, мест для финиша, да хотя бы прямо на территории стадиона? Я только за марафон, но зачем в чашу забегать? Почему все имеют право топтать газон?! Не знаю, кому пришла такая идея в голову», — сказал Григорий Иванов.

Он подчеркнул, что выступает за проведение марафона, который стал знаковым событием для Екатеринбурга, но сделает всё, чтобы не допустить финиша на поле.

«Мы готовим-готовим газон, у нас картинка красивая, народ стал на матчи ходить, а теперь можем испортить за один день! Сейчас уже погоды тёплой нет, мы просто не успеем восстановить за месяц состояние поля. Я сказал организаторам, что готов вывести 500 футболистов и перекрыть проход на поле. Я на это пойду!» — заверил президент «Урала».

Директор марафона «Европа-Азия» Андрей Уткин говорит, что других вариантов для финиша забега даже не рассматривается.

«Никакой дискуссии на тему финиша на стадионе нет. Мы ещё в марте подписали договор с "Екатеринбург Ареной". Одна четвёртая часть будет накрыта специальным пластиковым покрытием, которое не позволяет портить травяное покрытие. Участник будет финишировать и сразу уходить на трибуны», — описал схему Андрей Уткин.

По его словам, в таком случае никакого вреда газону спортсмены не нанесут.