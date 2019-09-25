Президент Украины во время речи в ООН заявил, что человеческая жизнь стоит как пуля — 10 долларов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН. На примере истории оперного певца Василия Слипака, лидер Украины высказал мнение, что в современном мире человеческая жизнь стоит не больше пули.

Во время своего выступления Зеленский продемонстрировал пулю, которой в Донбассе был убит Спивак.

«Многие из вас слышали украинского оперного певца Василия Слипака, но больше вы никогда его не услышите — и вот причина [показывает пулю]. Она стоит 10 долларов, и на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — цитирует «Медуза» Зеленского.

Как пишет Lenta.ru, президент Украины заявил, что Слипак погиб в Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

«Таких историй тысячи, таких пуль миллионы — добро пожаловать в двадцать первое столетие, век возможностей, где у вас есть возможность быть убитым. В современном мире больше нет чужой войны, и мнение, что вас это всё не касается, может стать роковым», — сказал он.

Также Владимир Зеленский напомнил, что Украина отказалась от ядерного оружия, поскольку думала, «что все мы строим новый мир — где тебя уважают за дела, а не за ядерные боеголовки».

«В итоге в этом “новом мире” мы потеряли часть территории и ежедневно теряем своих граждан», — считает лидер Украины.

Он посетовал, что, несмотря на то что сейчас 2019 год, человечество до сих пор решает проблемы при помощи боеголовок.