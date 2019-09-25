Президент Украины во время речи в ООН заявил, что человеческая жизнь стоит как пуля — 10 долларов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН. На примере истории оперного певца Василия Слипака, лидер Украины высказал мнение, что в современном мире человеческая жизнь стоит не больше пули.
Во время своего выступления Зеленский продемонстрировал пулю, которой в Донбассе был убит Спивак.
«Многие из вас слышали украинского оперного певца Василия Слипака, но больше вы никогда его не услышите — и вот причина [показывает пулю]. Она стоит 10 долларов, и на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — цитирует «Медуза» Зеленского.
Как пишет Lenta.ru, президент Украины заявил, что Слипак погиб в Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.
«Таких историй тысячи, таких пуль миллионы — добро пожаловать в двадцать первое столетие, век возможностей, где у вас есть возможность быть убитым. В современном мире больше нет чужой войны, и мнение, что вас это всё не касается, может стать роковым», — сказал он.
Также Владимир Зеленский напомнил, что Украина отказалась от ядерного оружия, поскольку думала, «что все мы строим новый мир — где тебя уважают за дела, а не за ядерные боеголовки».
«В итоге в этом “новом мире” мы потеряли часть территории и ежедневно теряем своих граждан», — считает лидер Украины.
Он посетовал, что, несмотря на то что сейчас 2019 год, человечество до сих пор решает проблемы при помощи боеголовок.
«С трибуны ООН всегда слышны громкие обещания, но нужно, чтобы они подкреплялись делами, поскольку в мире, где жизнь стоит 10 долларов, слова не стоят вообще ничего. Мы должны бороться за новую человеческую ментальность, где не будет места агрессии, гневу и ненависти», — резюмировал Зеленский.