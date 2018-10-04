Президент РЖД рассказал о замене плацкарта

Гендиректор РЖД Олег Белозёров рассказал «Российской газете», что вероятной альтернативой выводимым из эксплуатации плацкартным вагонам скоро станут вагоны капсульного типа с индивидуальным пространством.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал Белозёров.

Он напомнил, что программа развития РЖД подразумевает замену традиционного плацкарта более комфортными вагонами нового типа уже в ближайшие пару лет. Кроме капсульных вагонов, есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать своё место для поездки.

Согласно проекту долгосрочной программы развития РЖД, компания прекратит покупать традиционные плацкартные вагоны с 2025 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава «дочки» РЖД — «Федеральной пассажирской компании». В 2016 году на них выполнено 66% перевозок в дальнем следовании.

На смену плацкарте должны прийти одноэтажные вагоны нового типа, выполненные в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа, а в одной из туалетных комнат будет душевая кабина. Часть плацкартных вагонов старше 12,5 лет модернизируют с обновлением оборудования и интерьера, включая USB-розетки, сенсорные панели и светодиодную подсветку.