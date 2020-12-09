Президент России подписал закон, реформирующий систему ОМС

Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования. Согласно документу, фонду ОМС передадут часть полномочий страховщиков.

Новый закон был подписан во вторник, 8 декабря. Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, фонду ОМС передадут полномочия страховщиков в части финансирования и контроля за оказанием медицинской помощи в федеральных клиниках.

Также ФОМС будет вести единый реестр медицинских организаций, работающих по ОМС, и реестры организаций, занимающихся страхованием по территориальным программам ОМС.

Ещё одно нововведение касается сокращения нормативного размера средств, которые предоставляет территориальный фонд ОМС страховщикам: с 1–2% до 0,8–1,1%.