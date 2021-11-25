Президент России назначил нового главу ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил новым главой ФСИН генерала Аркадия Гостева. Александра Калашникова, который руководил службой с октября 2019 года, сняли с этого поста. Указ Путин подписал сегодня, сообщает E1.ru.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Сообщается, что ранее Гостев занимал пост замглавы МВД. Причина кадровых перестановок не уточняется.