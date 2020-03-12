«Президент не имеет права держать в руках все три ветви власти»: в Якутии депутат сложила полномочия в знак протеста против поправок в Конституцию

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончании сегодняшней сессии — поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии, пишет «Якутия.инфо».

«Да, сложила [депутатские полномочия]. Конституция — это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, которые внёс президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет права держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов — чушь!» — прокомментировала свою позицию экс-депутат.

Также, по словам Мыыран, «сегодня парламент республики принял всё это безобразие и этим показал, чего он стоит».

«При обсуждении поправок основного закона народным депутатам слова не дали. Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», — подытожила своё решение экс-депутат.

Сулустана Мыыран была избрана депутатом пятого созыва Ил Тумэн от партии «Справедливая Россия». Ранее она стала известна как одна из участниц акции «Он нам не царь» и была одним из организаторов акций в поддержку шамана Александра Габышева.