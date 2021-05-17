Президент Беларуси разрешил силовикам стрелять по протестующим

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения в законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны, расширив полномочия органов внутренних дел и других силовых структур: в частности, сотрудникам милиции разрешили стрелять по протестующим, сообщает государственное агентство «Белта».

Закон уточняет условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники со стороны силовиков, правила проведения обысков и прописывает определённые права и обязанности.

Согласно документу, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, при этом они не несут ответственности за вред, причинённый в результате их применения, если такое применение «осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов».

Кроме того, милиции предоставляется право запрещать гражданам вести видео- и фотосъёмку в определённых ситуациях. Также силовикам будет разрешено получать о гражданах без их письменного согласия сведения из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные. Наконец, органы внутренних дел будут отнесены к военизированным организациям.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых Александру Лукашенко противостояла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. ЦИК объявил победителем Лукашенко, с того момента по всей стране продолжаются акции протеста и забастовки. 23 сентября Тихановская объявила себя единственным лидером белорусского народа. Это произошло после тайной инаугурации Лукашенко, которого зарубежные лидеры признали нелигетимным президентом. В настоящее время лидер оппозиции находится в Европе, где проводит переговоры с лидерами иностранных государств от имени Беларуси.