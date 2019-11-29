Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил Владимира Путина с доменной печью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с официальным заявлением, о том что Владимир Путин будет работать 31 декабря, при этом он привёл сравнение с доменной печью.

«У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то всё равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе. Это как доменная печь, которую невозможно потушить. И 31-го он тоже будет работать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий сделать 31 декабря официальным выходным днём. Идею поддержали в Госдуме и Совете Федерации, но 29 ноября министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что сделать на государственном уровне это невозможно.