Преподаватель математики из Нижнего Тагила стала заслуженным учителем Свердловской области

Преподаватель математики лицея № 39 Нижнего Тагила Людмила Башмакова получила почётное звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Как сообщает департамент информполитики области, педагога накануне на торжественном собрании в Екатеринбурге наградил и. о. заместителя губернатора Павел Креков.

Кроме того, в День учителя мэр Нижнего Тагила вручил награды различного уровня 19 педагогам. Особенно были отмечены заслуги двух учителей школ № 23 и № 25, которые стали победителями и призёрами этапа конкурса «Учитель года». Пять педагогов-ветеранов получили нагрудные знаки «За верность педагогической профессии».

Как отмечают в пресс-службе мэрии, сегодня в Нижнем Тагиле трудятся около тысячи педагогов.