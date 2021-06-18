Премьера гимна, премия Пашнина и новая выставка. Как отметил 75-летний юбилей драматический театр Нижнего Тагила

Накануне в Нижнетагильском драматическом театре состоялся торжественный вечер, посвящённый 75-летнему юбилею учреждения. Поздравить творческий коллектив приехали коллеги из театров Свердловской области, друзья и партнёры. В завершение вечера была раскрыта главная интрига — кто из артистов стал обладателем премии режиссёра Валерия Пашнина по итогам уходящего театрального сезона.

В этот вечер сразу две премьеры состоялось в фойе театра. Первая — презентация фотопроекта, созданного артистами и тагильским фотографом Сергеем Скоробогатовым для портала «Культура Урала». На снимках актёры гуляют по театру в образах героев из разных спектаклей.

Портал «Культура Урала» / Сергей Скоробогатов Портал «Культура Урала» / Сергей Скоробогатов Портал «Культура Урала» / Сергей Скоробогатов Портал «Культура Урала» / Сергей Скоробогатов

Вторая премьера — в фойе Надежды Серебренниковой появился портрет легендарной актрисы, подаренный театру её сыном. Артистка родилась в 1921 году в Верхотурье, рано стала сиротой. В 1945 году, после окончания уральского театрального института, была направлена на работу в Ирбитский драматический театр, а после получила приглашение в Нижний Тагил. В юбилейный вечер актёры вспоминали талантливую коллегу. Надежда Ивановна занималась йогой и моржеванием, играла на сцене со своей собачкой-болонкой. Она служила тагильской драме 50 лет.

В честь юбилея обновилась экспозиция театрального музея. Теперь его гости могут познакомиться не только со славной историей, но и с настоящим театра через награды, привезённые артистами с фестивалей и гастролей за последние несколько лет.

«С чем мы подошли к 75-летию нашего театра? Наш театр знают и любят не только в Нижнем Тагиле, нас знают в Свердловской области, нас знают на территории России. Театр находится на хорошем уровне, у нас замечательная труппа во главе с замечательным художественным руководителем. Я думаю, что всё у нас впереди», — заявила со сцены директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова.

На протяжении трёх часов коллектив тагильской драмы принимал поздравления. Практически каждый сотрудник получил почётные грамоты и благодарственные письма от мэра Нижнего Тагила, городской думы, Законодательного собрания области. А это более 140 профессионалов своего дела — артисты, костюмеры, художники, работники сцены, хореограф и композитор театра.

Свои творческие подарки вручили артисты Нижнетагильского театра кукол, Ирбитского и Серовского драматических театров, Нижнетагильский цирк. Филармония подарила коллективу маленькую гитару укулеле для весёлых поездок на гастроли, а Свердловский ТЮЗ и Екатеринбургский театр кукол «скинулись» на гриль для приготовления вкусного шашлыка.

Также в юбилейный вечер были озвучены имена лауреатов премии Валерия Пашнина. По итогам зрительского голосования, которое длилось в течение всего сезона, лучшими стали Юрий Сысоев и Любовь Тимофеева, сыгравшая главную роль в экспериментальной постановке «Молоко» (18+).

«Труппа театра сегодня находится в блестящей форме. И те фестивали, на которых показывались спектакли, те призы, которые они получали, говорят о том, что театр идёт в ногу со временем. 20 лет театром руководил Валерий Павлович Пашнин, он поставил на этой сцене свыше 80 спектаклей. Его понимание театра как театра-дома, традиции, которые при нём сформировались, вы бережно сохраняете, у вас есть премия памяти Валерия Пашнина… Мне кажется, это очень важно, потому что театр жив корнями», — заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В завершение праздника тагильские артисты исполнили новый гимн театра, написанный композитором Вадимом Шосманом.

И хотя театральный сезон завершился, зрителей ждёт встреча с любимыми артистами в августе на «Театрграде» в День города. На конец августа запланирована лаборатория молодой режиссуры Театра Наций. Новый, 76-й сезон Нижнетагильский драматический театр откроет в сентябре.