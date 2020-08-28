Премьер-министр Японии объявил об отставке по состоянию здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся на своём посту с 2012 года, объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья, сообщает местное агентство Kyodo. В пятницу 65-летний Абэ дал первую пресс-конференцию с середины июня.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что премьер решил уйти в отставку из-за хронической болезни (язвенного колита), которая стала мешать ему выносить «здравые суждения». В августе Абэ дважды попадал в больницу.

Абэ не стал назначать временно исполняющего обязанности премьера — он продолжит выполнять свои функции, пока правящая Либерально-демократическая партия Японии не представит кандидатуру нового главы правительства.

Впервые Синдзо Абэ возглавил правительство Японии в сентябре 2006 года, через год он подал в отставку по состоянию здоровья. Абэ переизбрали на пост премьера в декабре 2012 года. Среди всех глав правительств Японии он лидирует по количеству непрерывных дней нахождения в должности.