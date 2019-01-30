Премьер-министр Японии назвал Южные Курилы «исконной территорией»

Глава правительства Японии Синдзо Абэ во время обсуждений в нижней палате парламента назвал Южные Курилы исконной территорией Японии, пишет ТАСС.

«Северные территории — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет», — заявил Абэ.

Премьер-министр уточнил, что Токио планирует установить принадлежность всех четырёх спорных островов — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, а затем заключить мирный договор с Россией.

Согласно опросу ВЦИОМ, 77% россиян выступают против передачи четырёх южных островов Курильской гряды. Ранее в интернете появилась информация, что Япония готова заплатить россиянам за Курилы по 3,5 тысячи долларов, сообщала «Национальная служба новостей».