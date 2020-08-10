Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвящённый ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов, пишет ТАСС.

«Польша несёт ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии», — указано в сообщении.

Напомним, в Минске и других городах Белоруссии всю ночь продолжались столкновения полиции с протестующими, не согласными с итогами выборов президента республики. По данным ЦИК, побеждает Александр Лукашенко, однако по данным экзитполов штаба его основного оппонента Светланы Тихановской, а также судя по протоколам УИКов, лидирует Светлана Тихановская.

Тысячи людей вышли на улицы, ОМОН открыл по ним огонь резиновыми пулями и забросал светошумовыми гранатами. Как минимум один человек погиб.