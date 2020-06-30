Премьер-министр Мишустин поручил повысить оклады силовикам и военнослужащим

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 июня подписал указ, согласно которому оклады российских работников силовых ведомств и военнослужащих с 1 октября будут повышены на 3%. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прибавку к заработной плате получат сотрудники Росгвардии и ФСИН, проходящие службу по контракту или призыву и имеющие специальные звания, служащие МВД, пожарные, таможенники и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

Напомним, это уже вторая надбавка для силовиков в 2020 году — в январе премьер-министр установил надбавку для полицейских и росгвардейцев, работающих на митингах, поскольку они «обеспечивали охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности».

Как пишет Znak.com, в прошлом году оклады сотрудникам правоохранительных органов и военным повысили на 4,3%.