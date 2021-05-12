Премьер-министр Мишустин назвал причиной роста цен в России жадность торговых сетей

Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчёта правительства в Госдуме назвал причиной роста цен на социально значимые продукты в России «жадность отдельных производителей и торговых сетей», пишет «Интерфакс».

«У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — заявил Мишустин.

По его словам, низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания.

«Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего на социально значимые товары. Поэтому правительство применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты. Мы сделали выбор в пользу экономических инструментов. Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 млрд рублей», — сказал он.

Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, социально значимые продукты в марте подорожали в России на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. В утверждённом правительством перечне значатся 24 социально значимых продукта. Если в январе и феврале 2021 года средневзвешенный рост цен на все эти товары составил 13,3% и 15,4% соответственно, то в марте — уже 15,6%. Эти выводы подтверждаются и данными Росстата по отдельным продуктам из списка социально значимых.

Больше всего за год подорожал картофель (+58,9%), морковь (+47,6%), сахар (+44,7%), яйца (+32,3%), гречневая крупа (+34,8%) и подсолнечное масло (+26,9%). При этом годовая инфляция на 15 марта текущего года составила 5,8%.

Специалисты говорят, что причиной роста цен стало увеличение издержек предприятий, снижение производства сельскохозяйственных товаров, подорожание зерна на мировых рынках, а также слабеющий рубль, из-за которого дорожают импортное оборудование и сырьё.