Премьер-министр Михаил Мишустин прибудет в Курган с официальным визитом

В аэропорту Кургана ждут самолёт специального авиаотряда «Россия», на котором в регион летит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет Ura.ru. На момент написания заметки борт, на котором, предположительно, летит премьер, пересекает границу Башкирии и Челябинской области.

Ранее в Курганскую область прилетела делегация, в состав которой входят федеральные чиновники различного уровня — в частности, в регионе ждали министра экономического развития, экс-главу Прикамья Максима Решетникова.

Мишустин посетит Курган в рамках мониторинга реализации мероприятий национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ожидается, что правительственная делегация посетит ряд промышленных предприятий Зауралья: её ждут на Курганском арматурном заводе, Курганском машиностроительном заводе, «Курганприборе» и предприятии «Темпер», а также в Курганском индустриальном парке и центре «Мой бизнес». Завершится визит совещанием в правительстве Курганской области.