Премьер Дмитрий Медведев хочет сделать административный кодекс РФ понятным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил сделать более понятным Кодекс об административных правонарушениях РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются в том числе и бизнесу. И наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития Кодекс об административных правонарушениях», — цитируют Медведева «Известия».

Председатель российского правительства также отметил, что совершенствование законодательства необходимо для создания более благоприятного делового климата для иностранных инвесторов. Решение о создании нового кодекса уже принято.

Ранее Медведев заявлял о необходимости уйти от подпунктов и привести имеющиеся статьи в соответствие с законодательством. В начале июня российский кабмин опубликовал концепцию нового КоАП. Документ состоит из 30 страниц и предполагает ряд нововведений, которые раньше предусмотрены не были. Разработкой нового кодекса занимались министерства юстиции и экономического развития.