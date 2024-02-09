Преимущества сантехники RTP

Каждый год на рынке строительных материалов появляются новые интересные и эффективные товары, и один из них — сантехника RTP, качество и функциональность которой уже успели оценить многие. Она создана для упрощения процесса строительных или ремонтных работ.

Особенности

Герметики предназначены для обеспечения эффективной работы канализационных труб и системы водопровода. Они полностью исключают вероятность возникновения протечки труб и сантехнических аксессуаров. Однако это далеко не все возможности герметиков. В качестве основного материала для производства используется кремний. Это твёрдый камень, и помимо него в состав герметиков входит не менее четырёх дополнительных компонентов. Их свойства придают средству структуру пасты. А в сантехнические герметики входят ещё и фунгициды. Эти вещества предотвращают негативное воздействие бактерий и плесени благодаря своим антисептическим свойствам.

Также в составе есть органические и механические добавки, первые позволяют снизить вязкость, а вторые повышают уровень сцепления средства и поверхности, подвергаемой обработке. Сейчас большинство дизайнеров стремятся выдерживать всю отделку не просто в одном стиле, но ещё и в одном оттенке и дизайне. В продаже представлены различные варианты герметиков, и подобрать необходимый цвет несложно.

Преимущества герметиков

Герметики имеют множество плюсов, в первую очередь пользователи оценили:

высокий уровень адгезии, материал взаимодействует с любыми поверхностями;

устойчивость к воздействию влаги;

устойчивость к воздействиям солнечных лучей;

сохранение своих свойств при температуре от –60 до +300 С°;

практичность и долговечность.

Использование

Герметик необходим для обработки швов в промежутках, образованных между сантехникой и стенами помещения. Таким образом удаётся полностью исключить вероятность попадания влаги в такие места. Прозрачный герметик подойдёт для соединений канализационных и водопроводных труб. Существуют специальные виды герметиков, предназначенные для использования в трубопроводных системах, канализации и водоснабжении. Таким герметиком является эпоксидная смола, перед использованием её необходимо смешать с отвердителем, руководствуясь инструкцией.

Существует множество вариантов герметиков, это и стандартные нейтральные средства, кислотные герметики, а также портландцемент, превышающий их возможности. Заказать любой герметик можно на сайте магазина.