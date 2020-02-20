Представители «Уралвагонзавода» предложили провести шествие «Бессмертного цеха» в День Победы

Жители Свердловской области выступают с инициативой внести изменения в ежегодное шествие «Бессмертного полка», дополнив колонны его участников шествием «Бессмертного цеха» — акции с портретами тружеников тыла, ковавших Победу в годы войны на многочисленных уральских заводах. Предложение об этом прозвучало на совещании по подготовке мероприятий к 100-летию отечественного танкостроения, которое 20 февраля провёл исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.

«Основные торжественные мероприятия должны быть проведены в августе и сентябре 2020 года. В ближайшее время нам необходимо разработать детальный план мероприятий. В рамках подготовки к празднованию юбилея считаю целесообразным обеспечить организацию современных интерактивных форматов мероприятий с привлечением детей и молодёжи», — сказал исполняющий обязанности главы региона.

Авторами идеи «Бессмертного цеха» выступили представители «Уралвагонзавода», крупнейшего танкостроительного предприятия, в годы войны выпускавшего легендарные танки Т-34. Однако в колонны «Бессмертного цеха» готовы влиться и другие свердловчане, ведь почти в каждой уральской семье есть труженики тыла. В настоящее время вопрос реализации этого замысла прорабатывается.