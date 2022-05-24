Представители свердловской полиции, Банка России и лаборатории Касперского рассказали СМИ о современных видах дистанционного мошенничества (ВИДЕО)

Накануне в пресс-центре «Интерфакс-Урал» состоялась встреча специалистов в сфере противодействия мошенничеству с представителями СМИ. В роли спикеров на мероприятии выступали подполковник полиции Артём Лаздынь из управления уголовного розыска ГУ МВД Свердловской области, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, а также ведущий специалист в области информационной безопасности лаборатории Касперского Виталий Фёдоров.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в сети злоумышленников, как правило, попадаются самоуверенные люди, убеждённые в том, что никогда не станут жертвами мошенников.

Мероприятие длилось более часа. Подробнее ознакомиться с профилактической информацией, а также узнать о наиболее распространённых приёмах, которыми пользуются мошенники, можно, посмотрев репортаж ГУ МВД России по Свердловской области.