Представитель МИДа заявила, что «Новичок» никогда не производился и не разрабатывался ни в России, ни в СССР

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ни в России, ни в СССР никогда не производилось химикатов под условным названием «Новичок», сообщает «Национальная служба новостей».

«Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось», — сказала она на брифинге 23 сентября. «Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, "российский след" — в произошедшем нет и быть не может», — подчеркнула Захарова.

Она подчеркнула, что власти ФРГ по-прежнему не дали ответ на официальные запросы Генпрокуратуры об оказании поддержки российским правоохранительным органам в рамках проводимой ими доследственной проверки.

«У нас нет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово. Это нужно осознать», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По её словам, создается впечатление, что немецкая сторона специально тянет время с ответами на запросы российской стороны.

«Мы считаем, что всё это делается в том числе для поддержания в международном пространстве тезиса о мнимом нежелании нашей страны прояснять причины резкого ухудшения состояния здоровья российского гражданина. Мы хотели бы ответственно заявить. Подобные утверждения — ложь», — сказала Захарова.

Напомним, от яда «Новичок» мог пострадать российский оппозиционер Алексей Навальный, которому стало плохо 20 августа во время возвращения из Томска в Москву. В течение двух суток он находился в омской больнице, врачи которой заявили, что он впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Затем оппозиционера перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». 7 сентября его вывели из комы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в России не могут завести уголовное дело об отравлении Навального на основании выводов немецких военных медиков.