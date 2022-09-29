Председателем городской думы Нижнего Тагила восьмого созыва стал Вадим Раудштейн. Вице-спикер — Алексей Балыбердин 

Председателем городской думы Нижнего Тагила восьмого созыва назначен Вадим Раудштейн. Об этом было объявлено сегодня, 29 сентября, на первом заседании гордумы нового созыва. Кандидатуру Раудштейна все 25 депутатов поддержали единогласно. Ранее Вадим Раудштейн занимал пост спикера гордумы, в 2019 году он сменил топ-менеджера ЕВРАЗа Алексея Пырина, который переехал в Новокузнецк.

Отметим, что Вадим Раудштейн был единственной кандидатурой на пост председателя гордумы, за него в ходе тайного голосования проголосовали все 25 депутатов.

Его заместителем стал экс-депутат Госдумы, директор по персоналу УВЗ Алексей Балыбердин, который также был единственным кандидатом на эту должность.

Напомним, что на сегодняшний день городской парламент полностью состоит из членов и сторонников партии «Единая Россия». Все 25 депутатских кресел заняли единороссы. Это руководители «Уралвагонзавода», ЕВРАЗ НТМК, директора крупных компаний, образовательных учреждений и врачи. Из прошлого созыва в новый вошли восемь депутатов.

Всего на выборах проголосовали 63 917 тагильчан, явка составила 26,12%. Это почти в два раза меньше, чем на думских выборах в 2017 году.