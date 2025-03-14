Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина и представители регионального кабмина за круглым столом обсудили с местными предпринимателями меры господдержки 

В Екатеринбурге в рамках проекта РБК «Бизнес-День» состоялся круглый стол «GR-инвестиции: как стать интересным для государства». В обсуждении приняли участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр экономики и территориального развития Руслан Садыков, а также министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

На мероприятии руководители компаний из разных сфер, от пошива одежды до производства металла, и разных городов области представляли интересы малого и среднего предпринимательства.

В числе представителей бизнеса на мероприятии присутствовал нижнетагильский предприниматель, глава мебельной компании «Финист» Роман Жуков.

«Я считаю, что это здорово, когда органы законодательной и исполнительной власти лицом к лицу с бизнесом и смотрят в одном направлении. На мой взгляд, это очень положительная тенденция. На этом круглом столе обсуждали условия для получения различного рода государственной поддержки и участия в программах, направленных на поддержку и развитие предпринимательства. Встреча прошла достаточно плодотворно», — рассказал АН «Между строк» бизнесмен.

Стоит отметить, что в Свердловской области создана развитая система поддержки малого и среднего бизнеса, основой которой является региональный закон от 4 февраля 2008 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области». За прошедшие годы, учитывая потребности бизнеса, в него более двадцати раз вносились изменения, направленные на совершенствование механизмов государственной поддержки.

«Обсудили, как работает комплексная система мер поддержки бизнеса, созданная в Свердловской области, и каким критериям должно соответствовать предприятие, чтобы в неё попасть. Есть те, кто активно пользуется господдержкой — финансовой, организационной, образовательной. Есть и те, кто не может на неё претендовать. Пример — швейное предприятие, уровень зарплаты на котором не дотягивает до установленного критерия. Причины понятны. Договорились с коллегами из правительства детально изучить обстоятельства, которые директор фабрики обобщит и нам направит. Отдельно обсудили практику изменения федерального и регионального законодательства в интересах бизнес-сообщества. Такие примеры есть. И мы готовы совместно эту работу при необходимости продолжать. В целом я предложила площадку Законодательного Собрания Свердловской области активнее использовать для диалога с малым и средним бизнесом, и участники круглого стола с благодарностью отозвались на предложение», — написала в своём Telegram-канале Людмила Бабушкина.

Кроме того, в регионе действуют законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятельность и промышленную политику, такие как законы «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» и «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации». Предусмотрены инвестиционные вычеты для различных категорий инвесторов, включая резидентов особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития, участников приоритетных и региональных инвестиционных проектов, а также промышленных предприятий, инвестирующих в развитие учреждений среднего профессионального образования.