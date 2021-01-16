Председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко покинул пост

Председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко заявил о прекращении своих полномочий. Как сообщила пресс-служба партии, Хоренженко решил покинуть пост из-за «внутренних конфронтаций».

«Пока мы не научимся избавляться от лжи и лицемерия, не бояться изобличать жуликов и приспособленцев, гнать поганой метлой клеветников и провокаторов, мы не сможем изменить мир и очиститься от грязи. Брать на себя политическую ответственность за поставленные нами цели, задачи в условиях внутренней конфронтации, сдерживания реального потенциала партии людьми, ставящими свои личные интересы выше партийных, я не имею права», — цитирует заявление Znak.com.

При этом Сергей Хоренженко уточнил, что, несмотря на прекращение полномочий, он не намерен покидать партию.

«Я оказался в тех условиях, когда занимать должность председателя стало непросто. О конкретных причинах своего поступка я не могу говорить публично, это внутрипартийный вопрос. Но я не планирую покидать партию, продолжу политическую деятельность. У меня много проектов и планов, которые я буду реализовывать в составе “Яблока”», — заявил Хоренженко журналистам «Коммерсанта».