Председатель СУ СК России поручил провести проверку после удара током ребёнка в ледовом городке Нижнего Тагила

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и обстоятельствах инцидента, произошедшего в ледовом городке Нижнего Тагила, где двухлетний мальчик получил удар током от гирлянды. По предварительным данным, ребёнок забрался на светящийся паровоз, где задел повреждённую гирлянду. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает СУ СК России.

«Неожиданно наш малыш закричал от боли, схватившись за металлическое основание. Мы подбежали... Внутри паровозика обнаружились оголенные провода. Ребенок получил удар током! Почему никто не контролирует состояние новогодних объектов? Из-за чьей-то халатности здоровье малыша оказалось под угрозой! Праздничное настроение испорчено. Тагильчане, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих детей!» — поделилась подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Сейчас злополучную гирлянду починили, а остальные конструкции ледового городка проверили на дефекты, чтобы избежать повторения ситуации, сообщили в администрации Нижнего Тагила. Также в мэрии уточнили, что новогодние инсталляции являются фотозоной, а не спортивным снарядом, и попросили бережно относиться к фигурам.

В рамках проверки следователем СК будет проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, ситуации будет дана объективная правовая оценка.