Председатель СК Александр Бастрыкин взял под контроль проверку по факту избиения семиклассницы в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание предоставить доклад о результатах проверки по факту противоправных действий в школе № 69 Нижнего Тагила.

Напомним, 10 февраля в спортивном зале школы № 69 подросток нанёс удар ногой в живот своей однокласснице. Инцидент был зафиксирован очевидцами на мобильный телефон и позже опубликован в социальных сетях.

В ходе беседы с учениками были выявлены мотивы школьника.

«10 февраля после урока физкультуры в спортивном зале произошёл инцидент между двумя учащимися 7 класса. Во время словесной перепалки девочка вытряхнула содержимое рюкзака одноклассника на пол. Он, в свою очередь, желая её напугать, применил силу, не рассчитав расстояние. За медицинской помощью школьница не обращалась, школу посещает. Ранее между ребятами конфликтов не было. Специалисты управления, выявив инцидент в социальных сетях, оперативно передали всю информацию в отдел полиции, прокуратуру и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для проведения проверки. Также в школе организована встреча со школьниками и их родителями для беседы и примирения», — уточнили в мэрии.

В Следственном управлении России по Свердловской области по данному факту продолжается процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении Информационного центра СКР.

Исполнение этого поручения, а также ход процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.