Председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин хочет засудить муниципальных дорожников за испорченную реагентами обувь

Основатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин собирается судиться с МУП «Тагилдорстрой» из-за испорченной обуви. Об этом общественник рассказал в официальном паблике движения. По словам Чапурина, кроссовки пришли в негодность, не отслужив и одного сезона, по причине применения дорожными службами «агрессивных» реагентов.

«Хочу провести эксперимент, проверить сможет ли обычный гражданин отсудить сумму ущерба за испорченную реагентами обувь? Эти кроссовки проходили меньше года, расклеились именно из-за реагентов. Сумма ущерба 4200 рублей. Я подам в суд на МУП Тагилдорстрой, как на генерального подрядчика и попробую взыскать эту сумму. Посмотрим, что получится. На данный момент я запросил справку об исполнителе муниципального контракта в управлении городским хозяйством. Справка уже готова, заберу её в четверг. Следующим шагом будет составление заявления в суд», — заявил Чапурин (орф. и пункт. сохранены).

Директор МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин отметил, что впервые сталкивается с подобным иском.

«Да, люди обращались в суд, если поскальзывались и падали, но по поводу испорченной обуви — впервые. Но если будет прецедент, то будем разбираться, где он в этих кроссовках ходил, бегал», — прокомментировал АН «Между строк» Халтурин.

Напомним, что в настоящее время для обработки дорог общего пользования используется реагент «Бионорд» производства Уральского завода противогололёдных материалов.