Предприятиям в «грязных» городах России выдадут льготные кредиты на экомодернизацию

Предприятиям «грязных» городов выдадут льготные кредиты на экомодернизацию, которая позволит снизить вредные выбросы в атмосферный воздух. Именно в этих населённых пунктах находятся крупнейшие центры промышленности. Всего в списке 12 городов. В их число входит Нижний Тагил.

Для предприятий городов, которые входят в проект «Чистый воздух», банки будут выдавать займы на переоборудование по льготным ставкам. Рассмотреть вопрос о субсидировании банков Минпромторгу поручила вице-премьер Виктория Абрамченко .

«На кредитные средства производства смогут выполнять комплексные планы, которые уже разработаны в регионе для борьбы с загрязнённой атмосферой. Для субсидирования банков могут быть использованы бюджетные средства, которые уже выделили на реализацию проекта “Внедрение наилучших доступных технологий” и перераспределили на программу “Чистый воздух”», — сказано в поручении.

Снижение выбросов в 12 «грязных» городах — одна из задач национального проекта «Экология», который рассчитан до 2024 года. К этому сроку общий объём выбросов в городах должен снизиться на 20%, опасных загрязняющих веществ — на 10%.

Для решения этой задачи власти используют временную систему квотирования выбросов. Допустимые объёмы устанавливают для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, социальной, транспортной инфраструктуры. Для конкретного региона план по снижению выбросов устанавливается отдельно. Больше всего объектов, которые попали под квоты, в Омске и Челябинске.

В целом на экомодернизацию потребуется 474 млрд рублей внебюджетных средств.