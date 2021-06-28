Предприятия ЕВРАЗа на Урале снизят выбросы углекислого газа в атмосферу

Предприятия ЕВРАЗа на Урале и в Сибири намерены к 2025 году сократить выбросы углекислого газа в атмосферу почти на 1 млн тонн. Снижение эмиссии парниковых газов — одна из ключевых целей экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года.

В течение 2020 года в дивизионах «Урал», «Сибирь» и «Уголь» было разработано около 500 инициатив в рамках работы системы энергоменеджмента. Суммарный экономический эффект от них составит около 4 млрд рублей к 2025 году. А эффект от мероприятий, реализованных в 2020 году, составил 1,1 млрд рублей.