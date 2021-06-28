Предприятия ЕВРАЗа на Урале снизят выбросы углекислого газа в атмосферу

Предприятия ЕВРАЗа на Урале и в Сибири намерены к 2025 году сократить выбросы углекислого газа в атмосферу почти на 1 млн тонн. Снижение эмиссии парниковых газов — одна из ключевых целей экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года.
В течение 2020 года в дивизионах «Урал», «Сибирь» и «Уголь» было разработано около 500 инициатив в рамках работы системы энергоменеджмента. Суммарный экономический эффект от них составит около 4 млрд рублей к 2025 году. А эффект от мероприятий, реализованных в 2020 году, составил 1,1 млрд рублей.
«На ЕВРАЗ НТМК инициативы по энергоэффективности в 2020 году позволили сократить энергоёмкость (количество затраченных энергоресурсов на 1 тонну продукции) на 12% по сравнению с базовым значением 2018 года. Сейчас показатель составляет 24,7 ГДж/т (гигаджоуля на тонну жидкой стали). В ближайшие пять лет энергоёмкость сократится ещё на 1 ГДж/т, что позволит приблизиться к лучшим мировым практикам. Также в прокатных цехах комбината реализуются мероприятия по снижению потребления природного газа», — рассказали в пресс-службе компании.