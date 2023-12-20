Предприятия ЕВРАЗа на Урале признаны лучшими благотворителями Свердловской области. ЕВРАЗ НТМК стал лучшим благотворителем среди предприятий чёрной металлургии, ЕВРАЗ КГОК — среди предприятий горнорудной промышленности. Итоги подведены в рамках Дней милосердия. Отдельным дипломом в номинации «Лучший благотворитель 2023 года» награждён вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В 2023 году на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность предприятия ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и Качканаре направили более 2,2 млрд рублей. Это благоустройство территорий, помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Впервые в этом году ЕВРАЗ поддержал театральный фестиваль «Золотая маска», во время которого в Нижнем Тагиле показали спектакли ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы занимаемся помощью и развитием программ для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с диагнозом ДЦП. Мы провели турниры по футболу "Стальная воля" для людей с ОВЗ в Нижнем Тагиле и Качканаре. При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре завершается строительство ледового дворца», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В рамках соглашений между правительством области, ЕВРАЗом и администрацией Нижнего Тагила отчисления компании до 2026 года будут направляться на капитальные ремонты и оснащение медоборудованием нескольких городских больниц, в том числе исторического здания поликлиники Демидовской городской больницы, а также на строительство крытого катка и физкультурно-оздоровительного комплекса в Ленинском районе.

В 2023 году были оборудованы арт-палаты в инфекционной больнице, приобретена новая техника для стационара детской больницы Нижнего Тагила.

Отдельным направлением работы компании является социальный проект по реабилитации детей с диагнозом «детский церебральный паралич». Также ежегодно проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В 2023 году на реализацию идей в Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ направил 8 млн рублей.

Помимо этого, компания много лет шефствует над школами и колледжами, помогает оснащать образовательные учреждения учебными материалами, выделяет средства на ремонт кабинетов и лабораторий. В этом году ЕВРАЗ совместно с УрФУ открыл в Нижнетагильском технологическом институте «Инженерный бакалавриат». Второй год компания проводит набор старшеклассников в ИТ-Академию ЕВРАЗа и проект «ЕВРАЗ: Люди будущего».

На своих предприятиях компания реализует масштабные социальные программы для работников, помогает ветеранам и молодёжи. На комбинатах действуют порядка 20 социальных программ.