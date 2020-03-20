Предприятия Дерипаски построят инфекционные блоки в городах присутствия

Компания Олега Дерипаски «Базовый элемент» приступила к созданию инфекционных блоков в городах присутствия, сообщил в телеграм-канале сам Дерипаска.

По его словам, это необходимо на случай наиболее неблагоприятного развития эпидемии коронавирусной инфекции.

«Для смягчения самого негативного сценария на наших предприятиях мы уже приступили к реализации оперативного строительства инфекционных блоков в близлежащих больницах совместно с местными органами власти», — написал Олег Дерипаска.

По его словам, Россия пошла по пути некоторых других стран, который, как считает миллиардер, означает самую «жёсткую» для населения стратегию борьбы с распространением коронавируса.

«Нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет», — написал Дерипаска.

Ранее основатель «Базового элемента» выразил мнение, что бесконтрольный характер эпидемии коронавируса может привести «к более серьёзным последствиям для власти, нежели развал Советского Союза в 1991 году». Этому способствует непонимание россиянами, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных и чем это грозит, считает Олег Дерипаска. В качестве защитной меры он призвал власти срочно ввести в России полный карантин на 60 дней — это должно предполагать закрытие всех границ, отмену массовых мероприятий и пребывание жителей страны в своих домах. При этом бизнесмен сослался на опыт, который ему пришлось пережить во главе компании «Русал» в 2015 году во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке. Только изоляция и слаженные действия силовиков и российских санитарных врачей позволили остановить заболевание, подчеркнул Дерипаска.