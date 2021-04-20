Предпринимателям из малых городов дают деньги на открытие бизнеса. На выбор — 150 готовых франшиз

В Свердловской области набирает обороты нестандартный проект государственной поддержки. Предпринимателям из малых и моногородов помогают открыть бизнес по франчайзинговой модели с льготным финансированием.

Как правило, небольшим городам не хватает разноформатных кафе, качественных бытовых услуг, учреждений дополнительного образования для детей и взрослых, досуга, медицинских учреждений и салонов красоты, тех или иных магазинов — всего того, зачем население едет в города покрупнее. Выход придумали в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП). В конце 2019 года там начали обкатывать новый проект — открытие бизнеса по франшизе в малых городах. Цель — улучшение качества жизни в небольших муниципалитетах.

За два года фонд собрал портфель востребованных у населения франшиз, то есть уже готового к открытию бизнеса. В этом каталоге — магазины, кафе, кондитерские, салоны красоты, сантехнические услуги, медицинские центры, образовательные проекты, фитнес и танцы, даже ветеринарная клиника и барбершоп. Всего порядка 150 брендов. СОФПП просчитал затраты на открытие бизнеса в рамках этих франшиз и предложил предпринимателям из малых городов финансирование на доступных условиях.

«Это пример комплексной поддержки: мы полностью ведём предпринимателя, помогаем ему выбрать франшизу, даём деньги на открытие. Уникальность проекта — в нашей аналитической базе. На основании большого массива данных о платёжных транзакциях по банковским картам населения в городах выявляется нереализованный спрос. Мы выясняем перспективную нишу, где можно организовать бизнес», — объяснил директор СОФПП Валерий Пиличев.

По новой модели в прошлом году в Каменске-Уральском появились школа программирования «Алгоритмика» и кофейня-магазин «Кафема». А предприниматель Артём Пономарёв готовит к открытию ресторан быстрого обслуживания сети пиццерий «ДОДО ПИЦЦА» в городе Полевском.

«Фонд помог нам с финансированием. Деньги на открытие получили очень быстро. У меня есть опыт обращений в банк и есть с чем сравнивать: здесь комфортные условия и пакет требуемых документов куда меньше. Сейчас мы на этапе проектирования пиццерии, скоро будем приступать к строительству, а открытие планируем провести в июле», — рассказал Артём Пономарёв.

По словам Валерия Пиличева, фонд может дать на покупку франшизы и запуск бизнеса заём до 5 млн рублей. Ставка — минимально возможная на рынке — от 4,5% годовых. Проект подходит как для начинающих, так и для действующих предпринимателей.

Подробнее с условиями займа «Франшиза», каталогом франшиз, их стоимостью и сроками окупаемости можно ознакомиться в специальном разделе на сайте фонда.

На вопросы, связанные с открытием бизнеса по франшизе, ответят на горячей линии фонда по телефону 8 (800) 500-77-85.

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