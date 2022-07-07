Предпринимателям и самозанятым Нижнего Тагила софинансируют продвижение во «ВКонтакте»  

Предприниматели и самозанятые Нижнего Тагила смогут получить от государства 5 тысяч рублей на продвижение товаров и услуг в соцсети «ВКонтакте». Новую меру поддержку анонсировал центр «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Программа доступна предпринимателям и самозанятым, ранее не использовавшим рекламный кабинет «ВКонтакте», или тем, кто продвигал товары и услуги более полугода назад. Воспользоваться программой можно один раз. Помимо финансовой поддержки участникам предложат обучающие материалы по развитию аккаунта, инструкции по оформлению страницы бизнеса, созданию магазина, возможностям чат-ботов, использованию дополнительных приложений.

В течение двух рабочих дней после подачи заявки предприниматель получает в социальной сети личное сообщение от сообщества «ВКонтакте для бизнеса» с индивидуальным промокодом и инструкцией по его активации. Участнику программы необходимо активировать полученный промокод и не позднее 5 рабочих дней пополнить баланс рекламного кабинета: на сумму от 3 001 рубля для получения дополнительного бюджета в размере 3 000 рублей или на сумму от 5 001 рубля и более для получения дополнительно 5 000 рублей.

«Уверен, что такая поддержка в продвижении товаров и услуг в популярной соцсети будет востребована у наших предпринимателей. Здорово, что помимо финансовой составляющей у этого инструмента есть и образовательная — спрос на знания в области таргета и SMM сегодня точно пригодятся каждому», — считает руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

Для получения услуги, нужно обратиться в центр «Мой бизнес» Нижнего Тагила по адресу проспект Мира, 2а. Телефон для справок: +7 (3435) 42-18-09. С подробными правилами проведения акции можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что месячная аудитория «ВКонтакте» в России составляет 74,7 млн человек. В марте 2022 года число новых зарегистрированных пользователей во «ВКонтакте» выросло на 63% по сравнению с прошлым годом.