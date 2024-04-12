«Предпринимательство становится тотальным». Созданная тагильскими айтишниками инвестплатформа «ВДело», которая входит в тройку крупнейших в стране, помогает бизнесу привлекать деньги на развитие

В октябре 2020 года в Нижнем Тагиле была создана инвестиционная платформа «ВДело». В течение двух лет она стала одной из наиболее успешных краудлендинговых платформ в России. По итогам 2021 года «ВДело» стала третьей платформой в стране по объёму выданных займов». Краудлендинг — это новый механизм кредитования бизнеса, деньги в таком случае привлекаются у частных инвесторов, получающих часть доходности предпринимателя. Площадка создана и развивается при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Сегодня на «ВДело» более 2,5 тысячи активных пользователей, за 2023 год для реализации проектов инвесторы привлекли 2,48 млрд рублей, заработать они смогли 150 млн рублей.

В рамках совместного проекта «PRO бизнес IT-технологии» СОФПП и АН «Между строк» мы поговорили с основателем инвестиционной платформы «ВДело» Сергеем Федореевым о рынке коллективных инвестиций, конкуренции в этой области и тотальном предпринимательстве.

В тестовом режиме «ВДело» заработала в июне 2020 года, официальный старт был осенью того же года после вступления в реестр Центрального банка России. Оказалось, что создать платформу проще, чем попасть в реестр.

«Наш проект стал первой инвестплатформой Свердловской области, внесённой в реестр Банка России. На старте фонд принимал активное участие в её разработке и сейчас продолжает оказывать информационную поддержку, содействуя её продвижению. Пройти через этапы согласования было сложнее, чем сделать программный продукт», — рассказывает Сергей Федореев.

Он отмечает, что проект появился как ответ на запрос бизнеса: 93% предпринимателей малого и среднего сегмента испытывают сложности с привлечением финансирования для масштабирования и развития, для запуска новых направлений. Главная задача платформы — помочь бизнесу и частным инвесторам вместе реализовывать предпринимательские проекты в различных сферах.

Платформа является некредитной финансовой организацией и, по сути, представляет собой инфраструктуру для заключения сделок. Основная часть затрат сейчас связана с разработкой и эксплуатацией программного обеспечения. На «ВДело» трудится 30 человек, 20 из которых — разработчики и программисты.

Стать инвестором на «ВДело» может физическое лицо, индивидуальный предприниматель или компания. Минимальный срок займа через платформу составляет 20 дней, максимальный — три года. За 2023 год инвесторы помогли в реализации 790 проектов, минимальный заём на площадке составил 50 тысяч рублей, максимальный — 75 млн рублей. Инвесторы могут получить на платформе от 17 до 28% годовых, для заёмщиков ставка начинается от 16%, но по разным проектам ставки могут существенно отличаться от этих значений.

Идею создания платформы обсуждали большой командой, в которую вошли директор СОФПП Валерий Пиличев, его заместитель Анна Вяткина, директор Фонда содействия инвестициям Свердловской области Илья Сулла и руководитель нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. В 2018 году они следили за рынком коллективных инвестиций, который тогда был стихийным. Возможные варианты реализации идеи натыкались на разные трудности, вспоминает Сергей. После принятия 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» были решены многие вопросы и команда проекта «ВДело» поняла, что время пришло.

«Изначально мы даже не планировали создавать отдельную платформу, а хотели стать партнёрами уже существующей, но, к сожалению или к счастью, ни одна из этих платформ не захотела включать в механику проекта поручительство и залог, у нас же это есть. Тогда мы поняли, что не сможем сделать это ни с кем в коллаборации, и приняли решение создавать свою платформу», — говорит Сергей Федореев.

На «ВДело» есть заёмщики со всей России, так как платформа позволяет привлечь средства и стать инвестором удалённо. В прошлом году на площадке реализовали возможность использования при сделках цифровых финансовых активов (ЦФА). Они по своей сути похожи на коммерческие облигации, благодаря им инвесторы получают возможность выходить из инвестиционного проекта в любое время, а бизнес может привлекать средства на более длительные сроки.

«Мне кажется, что за этим — будущее финансовой системы во всём мире. В прошлом году у нас было первое размещение цифровых финансовых активов, сами они были выпущены на платформе “Мастерчейн”. Все ЦФА на нашей платформе были забронированы в течение 30 минут с момента анонсирования. Это определённо шаг в будущее, несмотря на то, что эта сфера только проходит становление в нашей стране», — рассказывает основатель платформы «ВДело».

«Банки очень внимательно за нами следят и уже рассматривают форматы взаимодействия. Рынок коллективных инвестиций растёт, платформ становится всё больше, и если раньше они работали на рынок в широком смысле этого слова, то сейчас начинают концентрироваться на определённых отраслях. Так как у нашей команды в первую очередь IT-компетенции, мы получаем очень много запросов по устройству платформ и по кастомизации IT-решений. В частности, эти запросы приходят от маркетплейсов, компаний по строительству и в области недвижимости», — делится Сергей Федореев.

Все, кто пользуется платформой, проходят идентификацию через «Госуслуги». Это позволяет снизить риски. Также на платформе существует система присвоения рейтинга проектам, она разработана на базе технологии оценки проектов СОФПП. Все проекты на платформе проходят полноценную проверку, оценивается платёжеспособность и репутация заёмщика. Рейтинг зависит не только от финансовой устойчивости компании, но и от поручителя собственника бизнеса или залога. Ещё одно преимущество платформы — механизм автоинвестирования. Это инструмент, который помогает инвестору настраивать параметры проектов, в которые будут в автоматическом режиме инвестироваться средства.

«У всех IT-решений есть поклонники и те, кому они не нравятся. Мы регулярно получаем разные отзывы и стараемся постоянно меняться, чтобы быть удобными для наших клиентов», — отмечает Сергей.

Платформа «ВДело» является резидентом инновационного центра «Сколково» в Москве. Чтобы попасть в этот список, компания прошла проверку экспертов. Они отметили новизну проекта в сфере финансовых технологий. Это было большим испытанием, признаётся Сергей, но помогло понять, к чему стремиться в дальнейшем.

«Идея инвестиций в продукты или услуги, которыми ты пользуешься каждый день, набирает популярность. Мы видим, как предпринимательство становится тотальным. Можно работать в найме и быть предпринимателем, можно быть предпринимателем, сдавая жильё в аренду или в свободное время изготавливая какие-то изделия. Когда инвестор участвует вместе с инициатором проекта в его создании, это тоже предпринимательство, так как он испытывает такие же риски. Предпринимателем можно быть независимо от обстоятельств», — убеждён Сергей Федореев.

Год назад на платформе был выдан первый краудфакторинговый заём совместно с СОФПП. Краудфакторинг — это заём под залог исполненных обязательств. Инвестиции привлекала компания «Керамзит-НТ». Также на «ВДело» можно воспользоваться такими инструментами, как краудлизинг и даже краудипотека, с помощью которой предприниматели могут выкупить коммерческую недвижимость.

«Займы на нашей платформе — это основной финансовый инструмент. Краудипотека и краудлизинг отличаются от традиционных инструментов привлечения средств. В отличие от обычной ипотеки и лизинга, здесь средства предоставляются коллективными инвесторами», — объясняет Сергей.

Предприниматели на платформе — это не только производственники, юристы и бухгалтеры, но и творческие люди. В 2023 году инвесторы «ВДело» впервые в истории платформы собрали средства на съёмки сериала. Проект актёра и режиссёра театра и кино Олега Комарова совместно с «Киностудией детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова» за несколько дней после публикации привлёк 3 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».